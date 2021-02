Langsam rollt der Verkehr auf der Autobahn A2.

Friso Gentsch/dpa

Lauenau. Wegen der Schneemassen festsitzende Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Bad Oeynhausen (NRW) haben am Dienstagmorgen auch auf niedersächsischer Seite für massive Verkehrsprobleme gesorgt.

In der Spitze habe sich der Verkehr in Richtung Dortmund von dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen (NRW) an auf bis zu 15 Kilometern Länge gestaut, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Dienstag sagte. „Die Autobahn dort war stark vereist“.