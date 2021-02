Ehrenamtliche Helfer des Johanniter-Kältebus teilen warme Speisen und Getränke an Bedürftige aus.

Hannover. Wegen der eisigen Temperaturen haben Städte und Hilfsorganisationen ihre Angebote für obdachlose Menschen ausgeweitet.

So können sich Bedürftige in Hannover seit Dienstag tagsüber in der Volkshochschule aufhalten. „Die Räumlichkeiten stehen von 7.30 bis 18.00 Uhr an jedem Tag dieser Woche zur Verfügung“, teilte eine Stadtsprecherin mit. Das Angebot gilt zu