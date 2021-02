Hygieneprobleme in Wurstfabrik: Grüne sprechen von Skandal

Der Betrieb ruht mittlerweile: Am Standort Neu Wulmstorf wird keine Wurst mehr in den Hallen von Schwarz Cranz produziert.

Fisser

Osnabrück. Verdorbene Fleischproben, Listerien-Befall in der Fabrik und von Behörden bestens informierte Medienanwälte: Der Niedergang des Fleischwarenherstellers Schwarz Cranz, dessen Produkte bundesweit in Kühlregalen der Supermärkte lagen, hält einige Merkwürdigkeiten bereit. Die Landesregierung in Niedersachsen sieht aber wohl keine Versäumnisse seitens der Behörden.

Die Grünen finden die Vorgänge rund um die Pleite des Fleischwarenherstellers Schwarz Cranz skandalös. Die Landesregierung indes betont: Trotz verdorbener Proben, Problemen bei der Rückverfolgbarkeit und Listerien-Funden bestand für Verbrau