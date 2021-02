Elisabeth Motschmann (CDU/CSU) spricht im Bundestag.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bremen. Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann hat ihre Kandidatur für die nächste Legislaturperiode zurückgezogen.

Dies habe sie ihm am Montag in einem Brief mitgeteilt, teilte Bremens CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder mit. Sie habe ihren Schritt damit begründet, dass eine Kampfkandidatur zwischen ihr und dem Bremer CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp z