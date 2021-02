Ein verschneiter ICE steht als Aufenthaltszug für gestrandete Fahrgäste an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof.

Ole Spata/dpa

Hannover. Der Regional- und Fernverkehr kommt nach dem heftigen Wintereinbruch nur langsam wieder in Gang.

„Wir rechnen leider auch am Dienstag noch mit Einschränkungen“, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Zwar sei im Nahverkehr auf einigen Strecken am Nachmittag der Verkehr wieder aufgenommen worden - etwa fuhren wieder Regionalzüge zwischen