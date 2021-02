Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Lindhorst. Sechs junge Leute sind in Lindhorst im Kreis Harburg an der Flucht von einer illegalen Corona-Party gescheitert.

Als die Polizei am Sonntag klingelte, stoben die Gäste teils auf Socken aus der Hintertür in den schneebedeckten Garten, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Die Taschen - mit ihren Ausweispapieren darin - ließen sie in der Wohnung.