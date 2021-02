Ein Fahrzeug der ADAC-Pannenhilfe fährt durch eine Straße.

Marcus Brandt/dpa

Laatzen. Pannenhelfer des ADAC sind aufgrund des massiven Wintereinbruchs in Niedersachsen und Bremen im Dauereinsatz.

Allein am Sonntag rückten die Helfer zu mehr als 800 Einsätzen aus - am Montagmorgen wurden 600 weitere Hilferufe registriert, wie der Automobilclub am Montag mitteilte. Zwar hätten viele Autofahrer ihre Fahrzeuge stehen gelassen - wer den