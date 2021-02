Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Schiffdorf. Feuerwehrleute haben mehrere Katzen aus einem brennenden Haus in Schiffdorf im Landkreis Cuxhaven gerettet.

Das Feuer sei in der Nacht auf Montag aus unbekannter Ursache im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Während der Brandbekämpfung entdeckten Feuerwehrleute mehrere Katzen in dem Haus und brac