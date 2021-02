19-Jährige in der Weser versenkt: Prozess beginnt in Verden

Justitia-Abbildungen sind an einer Scheibe zu sehen.

Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Verden (Aller). Eine 19-Jährige wird mit einer Betonplatte im Fluss versenkt - und ertrinkt. Zwei Männer und eine Frau müssen sich nun wegen Mordes und anderer Straftaten vor dem Landgericht Verden verantworten.

Sie sollen eine 19-Jährige am 9. April 2020 gefesselt und mit einer Betonplatte in der Weser versenkt haben: Wegen Mordes, Zwangsprostitution und weiterer Straftaten müssen sich von diesem Montag (9.00 Uhr) an zwei Männer und eine Frau vor