Umfrage: 4000 Jobs in norddeutschen Metallindustrie bedroht

Ein Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes schweißt eine Naht an einem Werkstück.

Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Bremen. Pünktlich zur dritten Tarifrunde in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie haben Arbeitgeberverbände Ergebnisse einer neuen Konjunkturumfrage vorgelegt. Und danach stehen in den nächsten Monaten in der Branche viele Jobs auf dem Spiel.

In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie droht laut einer Umfrage von Arbeitgeberverbänden in den nächsten Monaten der Verlust von mindestens 4000 Arbeitsplätzen. „Besonders im Schiff- und Flugzeugbau droht angesichts weggebrochene