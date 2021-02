Eine Figur der blinden Justitia.

Hannover. Nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen in Hannover hat die Verteidigung neun Jahre Gefängnis wegen Totschlags für den Angeklagten aus Dessau gefordert.

Den Tod der jungen Frau habe der 35-Jährige nicht geplant, auch habe er „keine Sekunde über die Tat hinaus geplant“, sagte Verteidiger Daniel Brunkhorst am Montag am Landgericht Hannover. Außerdem habe der Mann die Tat gestanden und sei no