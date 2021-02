Ein Auto fährt im Schneesturm über die Autobahn A7.

Julian Stratenschulte/dpa

Offenbach am Main. Der anhaltende Schneefall soll in Niedersachsen in der Nacht zum Montag zunächst nachlassen - Meteorologen erwarten aber, dass in den Morgenstunden von Süden her neue Flocken aufziehen.

In einem Gebiet ab Göttingen und weiter gen Norden werde es dann erneut 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee verteilt über etwa 8 Stunden geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagabend in Hamburg. „Es wird dort zu