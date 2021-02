Eine Norderney-Fähre ist in der Nordsee unterwegs.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Norden. Aufgrund extrem niedriger Wasserstände und starken Ostwindes sind einige Fährverbindungen in Niedersachsen am Sonntag ausgefallen.

Die Fähre zwischen Neßmersiel und Baltrum fuhr am Sonntag nicht, auch am Montag sollte der Betrieb der Baltrum-Linie komplett eingestellt bleiben. Die Fähren von Norddeich nach Norderney und zurück fuhren am frühen Sonntagmorgen zunächst,