Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bovenden. Unbekannte haben einen Geldautomaten im Landkreis Göttingen gesprengt.

Die Täter hatten am Samstag in Bovenden vermutlich ein Gas- und Luftgemisch in den Automaten eingeleitet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anwohner hörten einen Knall und alarmierten die Polizei. Bei der Explosion wurden der Automat und