Wietmarschen. Bei einem Unfall in Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine 52-Jährige ums Leben gekommen.

Ein 43 Jahre alter Mann wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen des Mannes am Samstagabend in den Gegenverkehr, dort rammte er das Auto der Frau. Die 52-Jährig