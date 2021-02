Der Schriftzug „Polizei“ an einem Polizeirevier.

Hannover. Starke bis extrem starke Schneefälle haben die Einsatzkräfte in Niedersachsen in der Nacht zum Sonntag in Alarmbereitschaft versetzt. Am Morgen zieht die Polizei eine erste Bilanz.

Trotz intensiver Schneefälle in der Nacht haben die Lagezentren der Polizeien in Niedersachsen eine erste vorsichtig positive Bilanz gezogen. Zwar sei die Lage beispielsweise auf den Straßen in Göttingen am frühen Sonntagmorgen teilweise „k