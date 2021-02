Wolfsburg stürmt Richtung Champions League: 2:0 in Augsburg

Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz geht nach dem 2:0 an den jubelnden Wolfsburger Spielern vorbei.

Peter Kneffel/dpa

Augsburg. Der VfL Wolfsburg stürmt angeführt von seinem Angriffsriesen Wout Weghorst weiter mit Volldampf Richtung Champions League.

Die sehr reif auftretenden Niedersachsen meisterten in der Fußball-Bundesliga am Samstag auch die Auswärtsaufgabe gegen den FC Augsburg mit einem souverän herausgespielten 2:0 (1:0).Der 28-jährige Weghorst brachte den Tabellendritten in de