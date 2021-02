Augsburgs Neuzugang László Bénes in Aktion für Borussia Mönchengladbach.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Augsburg. Der FC Augsburg setzt beim erhofften sportlichen Umschwung in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg auf Neuzugang László Bénes.

Der von Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Slowake steht im Heimspiel am Samstag auf Anhieb in der Startformation des FCA. Trainer Heiko Herrlich bringt den 23 Jahre alten Bénes im Mittelfeld auf seiner Paradeposition als Zehner. In der