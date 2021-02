96 gewinnt auch zweites Derby in Braunschweig

Hannovers Torwart Michael Esser (l) spielt gegen Braunschweigs Nick Proschwitz.

Swen Pförtner/dpa/Aktuell

Braunschweig. Hannover 96 hat auch das zweite Derby gegen den großen Rivalen Eintracht Braunschweig gewonnen. Vor vier Monaten lagen aber noch sportliche Welten zwischen beiden Teams - diesmal war es eng.

Zwei Tore in nur drei Minuten haben Hannover 96 den zweiten Derby-Sieg in dieser Zweitliga-Saison beschert. Der Aufstiegskandidat gewann am Samstag auch das Rückspiel beim Erzrivalen Eintracht Braunschweig mit 2:1 (2:1). Ein Doppelschlag vo