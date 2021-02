Eine Frau spaziert durch eine mit Schnee bedeckte Allee.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover. Die Nacht zum Sonntag könnte vielerorts in Niedersachsen ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Schneefall, Sturm und Glatteis.

Nach Warnungen vor starken Schneefällen, Schneeverwehungen und Glatteis an diesem Wochenende haben Behörden und Unternehmen die Menschen in Niedersachsen und Bremen zur Vorsicht aufgerufen. Mehrere Polizeidienststellen verwiesen am Samstag