Schneebedeckt sind die Bäume in einem Wald.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wernigerode. Im Winter liegen Schönheit und Gefahr gern eng beieinander. So wie gerade im Harz. Die Warnungen sind deutlich - doch wirken sie auch?

Ausflügler haben den verschneiten Harz am Samstag weitgehend gemieden und sich nicht wegen der angekündigten Winterwetterextreme in unnötige Gefahr begeben. Die Polizei in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen stuften die Lage auf den Straßen un