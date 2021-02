Eine modellhafte Nachbildung der Justitia.

Volker Hartmann/dpa/Archivbild

Lüneburg. Hunderte Verfahren gegen die Corona-Regeln der Landesregierung verhandelt das Oberverwaltungsgericht seit Beginn der Pandemie. Derzeit müssen die Lüneburger Richter über geschlossene Friseurläden und Fitnessstudios entscheiden.

Ist es rechtens, dass Friseurläden und Fitnessstudios wegen der Pandemie geschlossen bleiben müssen? Mit dieser Frage müssen sich Richter immer wieder befassen - auch in zwei anstehenden Fällen am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Ein Fri