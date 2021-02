Das Parteilogo der CDU.

Hannover. Eigentlich war der CDU-Landesparteitag über zwei Tage mit großer Bühne für Parteiprominenz geplant. Nun findet die Wahl des Landesvorstands online statt. Laschet und Söder werden zu dem verkürzten Parteitag zugeschaltet.

Die CDU in Niedersachsen organisiert ihren wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschobenen und umgeplanten Landesparteitag nun am Samstag in Hildesheim. Dabei wird der unter dem Motto „Gemeinsam Stark“ stehende Parteitag auf einen halben Ta