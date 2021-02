Sebastian Lechner (r), gewählter Generalsekretär der CDU Niedersachsen, und Bernd Althusmann, wiedergewählter Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen, freuen sich im Anschluss der Wahl im Rahmen des Landesparteitags in einem TV-Studio.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Aktuell

Hannover. Mit Wirtschaftsminister Althusmann als Landeschef rüstet die CDU sich für die Kommunal- und Bundestagswahl in diesem und die Landtagswahl im nächsten Jahr. Auf dem Landesparteitag wurde Althusmann im Amt bestätigt.

Bernd Althusmann bleibt Landeschef der CDU in Niedersachsen. Der 54-Jährige wurde am Samstag auf dem weitestgehend online organisierten CDU-Landesparteitag in Hildesheim mit 89,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Althusmann ist s