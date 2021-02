Das Parteilogo der CDU. (Archivbild)

Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild

Hannover. Bernd Althusmann bleibt Landeschef der CDU in Niedersachsen.

Der 54-Jährige wurde am Samstag auf dem weitestgehend online organisierten CDU-Landesparteitag in Hildesheim mit 89,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Althusmann ist seit Ende 2017 Wirtschafts- und Verkehrsminister in Niedersac