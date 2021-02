Die Fregatte "Brandenburg" liegt vor der Abfahrt im Hafen der Marine.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven. Nach einem fünfmonatigem Nato-Einsatz in der Ägäis ist die Fregatte „Brandenburg“ am Samstag in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt.

