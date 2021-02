ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.

Ottersberg. Fast 30 Jahre nach dem Fund eines unbekannten Mordopfers haben die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei Verden/Osterholz die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, soll der Fall am kommenden Mittwoch (10. Februar) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt werden. Die Ermittler hoffen, dass sie mögliche Zeugen finden können. Inzwischen g