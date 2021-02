Elf Kinder: In Niedersachsen mit Covid-19 im Krankenhaus

Ein Mitarbeiter hält ein Teströhrchen in den Händen.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover. Insgesamt elf mit dem Coronavirus erkrankte Kinder werden aktuell in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt.

Wie das Landesgesundheitsamt am Freitag in Hannover mitteilte, befanden sich zehn Kinder auf einer Normalstation, eines auf einer Intensivstation. Am Vortag wurden erst vier Kinder auf einer Normalstation behandelt und eines auf einer Inte