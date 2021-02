Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand.

Münster. In einem von mehreren Prozessen im Missbrauchskomplex Münster hat die Staatsanwaltschaft am Freitag in ihrem Plädoyer vier Jahre und 8 Monate Haft für einen 50-jährigen Mann gefordert.

Sie wirft dem Hannoveraner vor, ein Kind im Herbst 2019 in einer Wohnung in seiner Heimatstadt schwer sexuell missbraucht zu haben. Die Verteidigung sprach sich mit zwei Jahren und 8 Monaten für ein geringeres Strafmaß aus. Die Nebenkläger