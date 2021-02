Carola Reimann (SPD), Niedersächsische Gesundheitsministerin.

Hannover. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat den Zuschuss zu digitalen Endgeräten für Kinder von Grundsicherungsempfängern begrüßt.

Jobcenter finanzierten Laptops & Co. für den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Dies hatte der Bund beschlossen. „Die Auffanglösung über die Jobcenter stellt sicher, dass das Homeschooli