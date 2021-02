Gefahrgut-Laster verliert Flüssigkeit auf Autohof an der A7

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht.

Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Northeim. Ein undichter Lastwagen mit Gefahrengut an Bord hat am Freitag in Northeim einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Aus dem auf einem Autohof an der A7 geparkten Laster trat am Morgen eine Flüssigkeit aus, wie die Polizei mitteilte. Gut 100 Polizisten und Feuerwehrleute in Chemie-Schutzanzügen waren im Einsatz. Der Autohof wurde weiträumig abgesperrt. V