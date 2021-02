Feuerwehreinsatz.

Armin Weigel/dpa/Archivbild

Dörpen. Beim Brand in einem Einfamilienhaus im emsländischen Dörpen hat eine Bewohnerin einen leichten Schock erlitten - ihr Hund allerdings starb.

Die Frau habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, während der Hund in dem starken Rauch verendete, teilte die Polizei am Freitag mit. Zu dem Feuer kam es am Donnerstag im Wohn- und Esszimmer des Hauses, die Ursache des Brandes w