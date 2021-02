Schnee

Philipp Schulze/dpa

Cuxhaven. Kommt der erwartete heftige Schneesturm oder kommt er nicht? Vor allem im südlichen Niedersachsen sind am Wochenende bis zu 30 Zentimeter Schnee durchaus drin. Aber es gebe noch Unklarheiten, mahnen Meteorologen.

