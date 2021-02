Ein Fußball-Spiel.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Zwei Tage vor dem Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig seine Fans noch einmal extra dazu aufgefordert, am Samstag rund um dieses Spiel nicht zum Stadion zu kommen.

„Es ist schon so, dass uns der Kontakt zu den Fans fehlt und dass das von der Geste her eine schöne Sache war. Im Moment ist das aber natürlich schwierig. Darauf sollte man in Pandemie-Zeiten eher verzichten“, sagte Trainer Daniel Meyer zu