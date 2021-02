Das Werk Rastatt der Daimler AG.

Uli Deck/dpa/Archivbild

Stuttgart. Der Autobauer Daimler fährt die von den Chip-Engpässen betroffene Produktion in den Mercedes-Werken in Rastatt und Bremen Anfang kommender Woche wieder hoch.

Die Werke liefen planmäßig wieder an, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Rastatt war wegen der Nachschubprobleme bei Halbleitern für drei Wochen in Kurzarbeit gegangen, Bremen für eine Woche. Auch im ungarischen Kecskemét war die Produkt