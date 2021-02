Soldatinnen und Soldaten des Corona-Teams der Bundeswehr kommen auf dem Militärflughafen Figo Maduro zur Unterstützung des von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Portugal an.

Paulo Mumia/dpa

Lissabon. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind am ersten Tag ihres Corona-Kriseneinsatzes in Lissabon mit großer Herzlichkeit aufgenommen worden.

„Das ist wirklich überwältigend, sowas kennt man ja sonst gar nicht“, sagte Oberstleutnant Kieron Kleinert am Donnerstag in einem Telefongespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Wir standen hier gerade in Uniform kurz vor dem Krankenhau