Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Emden. In der Diskussion um die Corona-Impfstoffverteilung an den Kliniken in Aurich, Norden und Emden in Ostfriesland haben führende Mitglieder des Aufsichtsrats der Trägergesellschaft Aufklärung gefordert.

„Die Bevölkerung und die Mitarbeiterschaft müssen auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Impfungen vertrauen können“, teilten der Aufsichtsratsvorsitzende und Auricher Landrat Olaf Meinen sowie sein Stellvertreter, der Emder Oberbürgermeister