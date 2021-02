Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Astrazeneca.

Russell Cheyne/PA Wire/dpa/Archivbild

Hannover. Der Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca kann in Niedersachsen voraussichtlich in der kommenden Woche erstmals eingesetzt werden.

An diesem Samstag wird eine erste Lieferung von 33 600 Impfdosen erwartet, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag in Hannover. In den darauffolgenden beiden Wochen sollen je 38.400 Dosen geliefert werden, in der let