Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Ganztagsgrundschulen sollen mit zusätzlichem Geld beschleunigt ausgebaut werden.

Mehr als 70 Millionen Euro aus den Corona-Soforthilfen der Bundesregierung stünden ab sofort bereit, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Hannover mit. Das Geld könne in Räumlichkeiten und Ausstattung an Grundschulen und Fördersch