Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Braunschweig. Mit einem Schrecken ist ein Mann in Braunschweig davongekommen, dessen angebranntes Essen einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst hat.

Der Mann war am Mittwochabend auf dem Sofa in seiner Wohnung im Stadtteil Rüningen eingeschlafen, während sein Essen auf dem Herd stand, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Qualm aus dem Kochtopf löste mehrere Rauchmelder in dem Mehrfamilienh