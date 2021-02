Vermisste Frau aus Syke in Krankenhaus gefunden

Syke. Seit Montag wurde eine 82-jährige Frau aus Syke vermisst. Jetzt ist sie in einem Krankenhaus in Nienburg gefunden worden.

Eine Suche im Umfeld der Wohnanschrift und an bekannten Örtlichkeiten, an denen sie sich gerne aufhielt, blieb laut Angaben der Polizei bis zum Mittwochabend ergebnislos. Am Donnerstag meldet die Polizei, dass die Frau im Laufe der Erm