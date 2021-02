Eine Mitarbeiterin des Impfteams überprüft eine Spritze.

Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Emden. Die Corona-Impfstoffverteilung an den Kliniken in Aurich, Norden und Emden in Ostfriesland hat für Diskussionen gesorgt: Da beim Impfstart in den Häusern Anfang Januar am Ende des ersten Tages noch Impfdosen übrig waren, hatten sich auch kurzfristig verfügbare Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich der Kliniken impfen lassen, darunter auch ein Geschäftsführer, wie der Klinikverbund am Mittwoch in einer Stellungnahme mitteilte.

„Dies taten wir, um den kostbaren Impfstoff nicht entsorgen zu müssen“, teilte der Verbund mit. Zunächst hatte der NDR berichtet.Durch den kurzfristigen Start der Impfaktion hätten am ersten Tag die Anmeldungen der Klinikmitarbeiter aus de