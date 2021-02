Corona-Wert in zwei Kreisen in Niedersachsen weiter über 200

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen liegen weiter zwei Landkreise über dem als besonders kritisch erachteten Sieben-Tage-Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Sowohl in Uelzen (233,8) als auch in Nienburg (208,4) gingen die Werte am Mittwoch aber etwas zurück, wie Daten des Landesgesundheitsamts zeigten.Landesweit lag der Sieben-Tage-Wert bei 76,6 und damit noch weit entfernt von der 50er-Marke,