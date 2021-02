Der Cocker Spaniel Joe schnüffelt in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover an einer Trainingsmaschine für Corona Spürhunde.

Hannover. Innerhalb von Sekunden legen speziell ausgebildete Hunde sich fest, ob ein Mensch das Corona-Virus in sich trägt oder nicht. Trefferquote: 94 Prozent. Ministerpräsident Weil will nun verstärkte Praxistests sehen und nimmt dabei auch die Schulen in den Blick.

An diesem Vormittag spielen Filou und Joe die Hauptrolle an der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover. Filou ist ein belgischer Schäferhund. Der Diensthund der Bundeswehr ist eigentlich im rheinland-pfälzischen Ulmen in der Eifel „