Ein Schild mit der Aufschrift „Fahrschule“ ist auf einem Fahrschulauto befestigt.

Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Lüneburg. Niedersachsens Fahrschulen dürfen ihren Schülern trotz der Corona-Beschränkungen weiter praktischen Fahrunterricht anbieten.

Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg am Mittwoch entschieden. Ein Betreiber mehrerer Fahrschulen im Landkreis Gifhorn hatte beantragt, das Verbot des Präsenzunterrichts in der außerschulischen Bildung aufzuheben. Das verwar