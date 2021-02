Ein Mann wird geimpft.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Warteliste für die Corona-Impftermine in Niedersachsen wird immer länger.

Am Mittwoch standen bereits 37 094 Menschen darauf, knapp 13 000 mehr als am Tag zuvor, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am frühen Nachmittag sagte. Etwa 11 450 Senioren hatten bis zu dem Zeitpunkt ihre Impftermine bekommen,