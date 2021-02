Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Bremen. In Bremer Altenpflegeheimen gibt es trotz Impfungen viele Corona-Infektionen.

Es dauere, bis der Impfschutz vollständig greife, sagte ein Sprecher des Gesundheitsressorts am Mittwoch. Am Abend zuvor hatte das Ressort mitgeteilt, dass es in 16 stationären Altenpflegeeinrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen 221 Coron