Stephan Weil (SPD) spricht bei der Landespressekonferenz

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich am Mittwoch (10.30 Uhr) an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover über Einsatzmöglichkeiten von Corona-Spürhunden informieren.

Im Sommer 2020 veröffentlichte ein Forscherteam unter Leitung der Hochschule eine Studie, für die Spürhunde der Bundeswehr auf Sars-CoV-2 trainiert worden waren. Bereits nach einem einwöchigen Training konnten die Hunde demnach von 1012 Sp