Boris Herrmann steht nach der Ankunft mit seiner beschädigten Rennyacht „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ in Les Sables d'Olonne.

Martin Keruzoré/Team-Malizia.com/dpa

Frankfurt am Main. Solo-Weltumsegler Boris Herrmann wird die Viertelfinal-Paarungen des DFB-Pokals auslosen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Dienstag mit, dass der 39 Jahre alte Hamburger am Sonntag im Rahmen der ARD-„Sportschau“ (18.30 Uhr) an der Seite von DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff die vier Begegnungen ziehen wird. Die Spiele