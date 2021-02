Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet.

Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Drage. Ein Ehepaar ist am Dienstag in seinem Haus in Drage an der Elbe leblos aufgefunden worden und kurz darauf gestorben.

Die Spurenlage deute darauf hin, dass der Ehemann (57) erst seine Frau (56) mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt habe, teilte die Polizei im Landkreis Harburg mit. Anschließend habe er sich selbst das Leben genommen. Hinweise auf